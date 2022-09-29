ЕС может запретить россиянам пользоваться криптовалютой, - Bloomberg

В рамках восьмого пакета санкций ЕС против России европейским компаниям могут запретить предоставлять криптокошелёк, учетные записи или услуги по хранению криптовалюты для россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ранее криптобиржи, включая Binance, в рамках требования ЕС, установили лимит на хранение криптоактивов для россиян с суммарной стоимостью до 10 тысяч евро. Теперь предыдущий лимит могут отмененить, поскольку россиянам планируют запретить хранить и покупать криптовалюту вообще. Таким образом, ЕС попытается остановить использование цифровых активов для обхода введенных против России ограничений.