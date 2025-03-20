ЕС мог бы лишить Венгрию права голоса, но это "не серьезная перспектива", - Politico

Как напоминает Politico, две недели назад, Европейский Совет был вынужден опубликовать отдельное коммюнике по Украине, которое подписали 26 стран-членов, поскольку Венгрия отказалась его поддержать. Теперь Будапешт угрожает не поддержать и сегодняшнюю позицию ЕС.

"Похоже, это новый стандарт", - заявил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС и добавил, что лучше иметь сильный текст, который поддержали 26 членов ЕС, чем слабый, но единодушный.

ЕС мог бы прибегнуть к "ядерному" варианту, ссылаясь на статью 7.2 Договора о ЕС и лишить Венгрию права голоса. Впрочем, пока это не является серьезной перспективой.

"И не только потому, что Словакия может его заблокировать. ЕС хочет избежать публичного разрыва единства, который мог бы спровоцировать такой шаг", - добавляет Politico.