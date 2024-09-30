ЕС должен закрыть все лазейки и запретить российскую металлопродукцию, - Рыженков

"Сейчас ничто не мешает россии использовать полуфабрикаты как оружие, если оно поймет, что Европа зависит от этих российских товаров. Это одна из причин, почему Европа должна пытаться минимизировать импорт, насколько это возможно", - добавил Юрий Рыженков.

Вторая веская причина для прекращения российского импорта – финансирование военной агрессии из-за покупки продукции из России.

"Каждый раз, покупая российские слябы, чугун или горячебрикетированное железо, вы финансируете войну против Украины. По сути, каждый евро, который вы платите за это, идет на убийство еще одного украинца", - подчеркнул CEO "Метинвест".

Третья причина для минимизации импорта из России – субсидирование импорта полуфабрикатов российскими энергетическими компаниями, продающими газ металлургам внутри страны дешевле, чем в Европе.

"Итак, это очень субсидированный продукт. Вы убиваете европейских гражданских", - добавил он.

Гендиректор "Метинвеста" отметил, что компания не покупает российские слябы для европейских прокатных состояний - таким образом она помогает итальянской экономике возродить один из крупнейших металлургических активов, сейчас находящийся в затруднительном положении.

"Если бы все остальные производители поступали так же, возможно, было бы гораздо легче построить новую сталелитейную промышленность в Италии", - сказал Юрий Рыженков.

Как известно, ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Однако путем манипуляций и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 млрд евро.