ЕС должен провести реформы перед вступлением Украины, - Мишель

"Мы не должны ждать до последнего момента, если в декабре отчет Еврокомиссии рекомендует открыть переговоры о вступлении с Украиной, - подчеркивает он.

Мишель добавил, что ЕС должен заявить о финансировании и организовать финансовую солидарность, и не допустить, чтобы "обнаружилось, что у нас есть проблема абсорбции".

Президент Совета ЕС подчеркнул, что у кандидатов на вступление в блок есть "обязанности", но "27 стран не должны закрывать глаза и делать вид, что не заметили, что у них тоже есть обязанности".

Вступление Украины в ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры по вступлению в Евросоюзе могут начаться в этом году.

ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины в выполнении этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет. Украина рассчитывает, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся уже к концу 2023 года.

Детальнее об устной оценке и о том, повлияет ли она на вступление в ЕС, - можно узнать в материале РБК-Украина.

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