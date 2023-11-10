У ЕС есть "план Б" для выделения Украине 50 млрд евро в случае вето Венгрии, - Reuters

Брюссель предложил продолжить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы по мере обострения войны, а 27 государств-членов ЕС должны проголосовать по пакету на саммите 14-15 декабря.

Но некоторые опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который рекламировал свои связи с Москвой и возражал против подобной поддержки в прошлом. Такие выплаты из общего бюджета ЕС требуют единодушной поддержки всех государств-членов.

В случае если Будапешт действительно воспользуется своим вето, у блока есть способ обойти это, попросив каждое из других правительств ЕС разработать свой собственный пакет помощи с Киевом. В целом двусторонние пакты составят одну и ту же сумму.

"Венгрия рискует переоценить свою удачу. Мы бы предпочли, чтобы они были на борту, но наступает момент, когда людям надоедает Будапешт, держащий всех в заложниках. Обходной путь утомительный, но он у нас есть, если понадобится", - сказал один из чиновников ЕС.

Второй представитель ЕС, который также говорил на условиях анонимности, согласился с этим. "Вопрос денег для Украины так или иначе будет решен, Киев получит поддержку ЕС", - сказал чиновник.

"Если Венгрия станет препятствием для достижения необходимого единогласия, чтобы сделать это через бюджет ЕС, государства-члены найдут другой путь, например, межправительственное соглашение или национальные гарантии", - добавил он.

Позиция Венгрии

В прошлом году Венгрия наложила вето на аналогичное предложение предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро в 2023 году.

После нескольких месяцев споров Будапешт, наконец, согласился на пакет, выиграв, по его словам, уступки от блока по помощи Венгрии, и услышав, что ЕС в любом случае будет использовать аналогичный обходной путь, чтобы провести его.

На вопрос, пойдет ли ЕС снова по этому пути, если Венгрия заблокирует блокировку, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис ответил на этой неделе:

"В прошлом году мы действительно обсуждали "План Б"… Но в прошлом году нам удалось избежать этого сценария. Я надеюсь, что в этом году нам удастся избежать этого сценария".

Находясь у власти более десяти лет, популист и националист Орбан вовлечен во все более ожесточенные битвы с другими членами ЕС по ряду вопросов, включая демократические стандарты, внешнюю политику, миграцию и права ЛГБТ.

Помощь на 50 млрд евро

Напомним, в июне Еврокомиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года.

Механизм заменит текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи (MFA+), срок действия которых истекает в конце 2023 года.

Отметим, Венгрия является единственной европейской страной, которую украинцы считают враждебной. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.

Напомним, Венгрия постоянно пытается блокировать санкции Европейского Союза против России и близких к Путину олигархов.