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ЕС должен ограничить потребление газа, чтобы подготовиться к следующей зиме, - доклад

Фото: ЕС должен продолжать экономию газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз должен продлить цель по сокращению спроса на газ в связи с прекращением поставок из России как минимум на шесть месяцев до октября этого года, чтобы обеспечить достаточный запас на следующую зиму.

Об этом заявил аналитический центр Bruegel, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом году страны ЕС договорились сократить спрос на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним показателем за тот же период за предыдущие пять лет. Эта цель по сокращению спроса должна быть расширена, заявил центр Bruegel, который предоставляет анализ политикам в ЕС.

"Если предположить, что ограниченный российский экспорт сохранится, а погодные условия будут типичными, спрос до 1 октября 2023 года должен оставаться на 13% ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет", - говорится в отчете.

Анализ центра Bruegel показал, что, если транзит российского газа через Украину будет остановлен, сокращение спроса должно возрасти до 17% и увеличиться до 20% в случае прекращения экспорта всего российского трубопроводного газа, в том числе через Турцию.

По словам аналитиков Bruegel, эти сокращения будут способствовать достижению цели ЕС по хранению газа, согласно которой резервуары должны быть заполнены на 90% к 1 октября этого года.

Они добавили, что газовые хранилища ЕС в настоящее время находятся на необычно высоком уровне - 71% заполнены и вряд ли будут полностью исчерпаны к концу этой зимы (2022/23).

По словам аналитиков, в 2022 году ЕС сократил спрос на газ примерно на 500 ТВтч, или на 12% от среднего показателя 2019-21 годов.

При этом в прошлом году экономия газа в энергетическом секторе составила всего 2% из-за слабой выработки атомной и гидроэлектроэнергии, но в этом году она должна увеличиться, поскольку производство атомной энергии во Франции восстанавливается.

Между тем, запуск новой инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Германии и Нидерландах улучшил способность ЕС диверсифицировать поставки, добавили они.

Блок из 27 стран импортирует большую часть своего газа.

Напомним, цены на газ в Европе с декабря упали более чем на 60% до самого низкого уровня за последние 16 месяцев.

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