ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы, - DW

Европейский Союз не будет конфисковывать замороженные активы Российской Федерации. Сразу несколько стран выступили против этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Текст итогов саммита ЕС от 20 марта, попавший в распоряжение корреспондента DW, свидетельствует о том, что Евросоюз прекратил дискуссию о конфискации замороженных российских активов.
"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, причиненный этой войной", - говорится в тексте, принятом лидерами стран Евросоюза.
Против конфискации более 200 млрд евро российских активов выступили сразу несколько стран Евросоюза. Они аргументировали свою позицию в частности:
"Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать", - отметил один европейский дипломат накануне саммита.
В то же время издание отметило, что в документе говорится о готовности ЕС и в дальнейшем усиливать давление на Россию. В частности путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением существующих мер, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.
Напомним, что страны Запада заморозили российские активы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Основная часть этих средств находится в Европе. В частности, в депозитарии Euroclear (Бельгия) заморожено 183 млрд евро российских активов.
Сейчас из доходов от этих активов Украина получает финансовую помощь. РБК-Украина сообщало, что первые транши из замороженных активов России от Европейского Союза Украина получила в январе 2025 года.
Также Украина получила от Британии почти 1 млрд долларов, которые обеспечиваются из доходов от российских активов.
Заметим, что в течение прошлого года проценты на остатки денежных средств под санкциями против России составили около 6,9 млрд евро.
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