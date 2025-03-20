ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы, - DW

Текст итогов саммита ЕС от 20 марта, попавший в распоряжение корреспондента DW, свидетельствует о том, что Евросоюз прекратил дискуссию о конфискации замороженных российских активов.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, причиненный этой войной", - говорится в тексте, принятом лидерами стран Евросоюза.

Некоторые страны выступили против конфискации активов РФ

Против конфискации более 200 млрд евро российских активов выступили сразу несколько стран Евросоюза. Они аргументировали свою позицию в частности:

законодательством ЕС,

опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг,

необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств,

а также тем, что эта сумма является "картой" на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.

"Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать", - отметил один европейский дипломат накануне саммита.

В то же время издание отметило, что в документе говорится о готовности ЕС и в дальнейшем усиливать давление на Россию. В частности путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением существующих мер, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.