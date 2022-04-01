ЄС і Китай погодилися, що війна в Україні загрожує глобальній безпеці, - глава Євроради

Європейський Союз і Китай погодилися, що війна в Україні загрожує глобальній безпеці. Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель і застеріг Китай від допомоги Росії у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"ЄС і Китай погодилися, що ця війна загрожує глобальній безпеці і світовій економіці", - заявив Шарль Мішель на прес-конференції після віртуального саміту ЄС-Китай.

При цьому він зазначив, що"будь-які спроби обійти санкції або надати допомогу Росії продовжать війну і приведуть до нових людських жертв і більшого економічного збитку".

"Ми також будемо зберігати пильність щодо будь-яких спроб допомогти Росії у фінансовому або військовому відношенні. Однак позитивні кроки Китаю з припинення війни будуть вітатися всіма європейцями і світовою спільнотою", - додав він.