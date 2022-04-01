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ЄС і Китай погодилися, що війна в Україні загрожує глобальній безпеці, - глава Євроради

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Україна, П'ятниця 01 квітня 2022 17:26
ЄС і Китай погодилися, що війна в Україні загрожує глобальній безпеці, - глава Євроради Фото: голова Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз і Китай погодилися, що війна в Україні загрожує глобальній безпеці. Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель і застеріг Китай від допомоги Росії у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"ЄС і Китай погодилися, що ця війна загрожує глобальній безпеці і світовій економіці", - заявив Шарль Мішель на прес-конференції після віртуального саміту ЄС-Китай.

При цьому він зазначив, що"будь-які спроби обійти санкції або надати допомогу Росії продовжать війну і приведуть до нових людських жертв і більшого економічного збитку".

"Ми також будемо зберігати пильність щодо будь-яких спроб допомогти Росії у фінансовому або військовому відношенні. Однак позитивні кроки Китаю з припинення війни будуть вітатися всіма європейцями і світовою спільнотою", - додав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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