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ЕС с Казахстаном будут совместно производить батареи и "зеленый" водород

Фото: Евросоюз и Казахстан будут совместно производить аккумуляторы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз и Казахстан сегодня, 7 ноября, на климатической конференции COP27 заключили Меморандум о взаимопонимании в сферах добычи сырьевых материалов, производства аккумуляторных батарей и "зеленого" водорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Сегодня в ходе участия в COP27 в Египте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали Меморандум о взаимопонимании, которым начинается партнерство между ЕС и Казахстаном", - говорится в сообщении.

Соглашение направлено на поставки сырьевых материалов и продуктов переработки. Оно также направлено ​​на развитие сетей производства возобновляемого водорода и цикла производства аккумуляторов.

ЕС и Казахстан обязались разработать дорожную карту на 2023-2024 годы по реализации Меморандума. При этом они уже согласовали конкретные мероприятия на этом пути на следующие полгода.

Ранее мы писали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал шесть законов, которые сокращают некоторые полномочия президента и устанавливают запрет на занятие руководящих должностей в государственных структурах его близкими родственниками.

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