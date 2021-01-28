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ЄС виключив Японію із списку країн для відкриття кордонів

Брюссель, Четвер 28 січня 2021 16:01
ЄС виключив Японію із списку країн для відкриття кордонів
Фото: прапор Японії (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Рада Європи виключив Японію зі списку країн, для яких можливе поетапне відкриття кордонів ЄС. У ньому залишилися сім країн.

Про це сказано на сайті Ради Європи.

З 28 січня пом'якшення обмежень на необов'язкові поїздки можливе для Австралії, Руанди, Нової Зеландії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і Китаю. Останній внесений в список умовно - пом'якшення обмежень на в'їзд громадянам Китаю можливе після дозволу поїздок в країну європейцям. До тих пір для китайців кордону ЄС закриті.

В Японії в січні склалася важка ситуація з захворюваністю коронавірусом. У перший місяць 2021 року в країні фіксували рекордні показники нових випадків зараження. Зараз статистика йде на спад, але все одно залишається високою. Через в Японії посилили обмеження, включаючи в'їзд іноземців.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує європейським країнам послаблювати карантин. Темпи поширення COVID-19 в європейському регіоні все ще високі.

Також днями Єврокомісія рекомендувала посилити правила в'їзду до країни Євросоюзу з третіх країн через ризик поширення мутованих штамів COVID.

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