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ЕС импортировал российской металлопродукции уже на 1 млрд евро

Европа, Среда 23 июля 2025 14:56
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ЕС импортировал российской металлопродукции уже на 1 млрд евро Фото: ЕС импортировал российской металлопродукции уже на 1 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Европейский Союз (ЕС) по итогам января-мая 2025 года импортировал 2,57 млн т (+1,1% г./г.) металлургического сырья российского происхождения на сумму в 1,06 млрд евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расчеты GMK Center на базе данных Eurostat.

Основной объем импорта приходится на полуфабрикаты: за 5 месяцев 2025 года в ЕС направлено 1,49 млн тонн полуфабрикатов на 681,93 млн евро. Крупнейшими потребителями полуфабрикатов из РФ являются Бельгия, Италия, Чехия и Дания.

Большие объемы импорта приходятся и на чугун: его закупили 696,99 тыс. тонн, и это на 68,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Выручка российских компаний ГМК от поставок на рынок ЕС соответствующей продукции составила 254,45 млн евро (+51,9% г./г.). Основные объемы направлены в Италию, Латвию и Бельгию.

Напомним, ЕС по итогам 2024 года импортировал из России 5,34 млн тонн продукции горно-металлургического комплекса, а по итогам января-февраля 2025 года ЕС импортировал 1,35 млн тонн металлургического сырья происхождения РФ.

Несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта продукции в ЕС, в частности в прошлом году эта сумма превысила 2,5 млрд евро.

Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличии исключений, которые позволяют российской металлургии экспортировать на рынки ЕС.

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