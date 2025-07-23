ЕС импортировал российской металлопродукции уже на 1 млрд евро

Европейский Союз (ЕС) по итогам января-мая 2025 года импортировал 2,57 млн т (+1,1% г./г.) металлургического сырья российского происхождения на сумму в 1,06 млрд евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расчеты GMK Center на базе данных Eurostat.

Основной объем импорта приходится на полуфабрикаты: за 5 месяцев 2025 года в ЕС направлено 1,49 млн тонн полуфабрикатов на 681,93 млн евро. Крупнейшими потребителями полуфабрикатов из РФ являются Бельгия, Италия, Чехия и Дания.

Большие объемы импорта приходятся и на чугун: его закупили 696,99 тыс. тонн, и это на 68,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Выручка российских компаний ГМК от поставок на рынок ЕС соответствующей продукции составила 254,45 млн евро (+51,9% г./г.). Основные объемы направлены в Италию, Латвию и Бельгию.