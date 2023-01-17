В ЕС хотят с помощью санкций погрузить экономику РФ в рецессию на десятилетия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России за ее агрессию в Украине погружают российскую экономику в рецессию на десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Еврокомиссии во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что новый десятый пакет санкции против России в Европейском союзе хотят одобрить до саммита Украина-ЕС, который запланированный на начало февраля. В этот список должны внести и Беларусь за поддержку ее режимом войны против Украины.

При этом, по данным западных журналистов, ЕС может принять новый пакет санкций уже в феврале, однако маловероятно, что это произойдет на саммите ЕС-Украина, как было анонсировано ранее.

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