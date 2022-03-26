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ЄС хоче натиснути на Росію, щоб вона заплатила ціну, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європа не хоче, щоб війна в Україні переросла в щось більше. Однак ЄС хоче натиснути на Росію, щоб вона заплатила ціну за екскалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародну конференцію "Форум Дохи".

"Ми підтримуємо Україну без нагнітання ескалації, ми не хочемо конфлікту більшого масштабу, але разом з тим ми хочемо натиснути на Росію з усією силою для того, щоб вона заплатила ціну", - заявив Боррель.

При цьому Боррель підкреслив, що криза в Україні є глобальним, а не тільки європейським питанням.

"Україна - це світове питання, тому що якщо країна може нав'язати силу і зруйнувати міста і перетворити Маріуполь на європейський Алеппо, тоді ми всі в небезпеці. Якщо ми дозволимо Путіну контролювати Україну, тому що у нього більше вогневої потужності, то хто буде наступним?",- заявив він.

Боррелл зробив висновок, що ЄС потрібно більше верховенства закону на міжнародній арені і більше балансу сил.

"Європа повинна підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах, а не на конкуренції сировинних сил, і ділитися силою з глобальним Півднем", - підкреслив він.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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