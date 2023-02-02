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ЕС хочет ввести новые санкции против России в годовщину вторжения

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз хочет ввести новые санкции против России в годовщину российского вторжения в Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам главы Еврокомиссии, в ЕС рассчитывают, что новые антироссийские санкции будут готовы к 24 февраля.

В то же время, по данным AFP, Урсула фон дер Ляйен высоко оценила усилия Украины по борьбе с коррупцией после серии публичных расследований и громких увольнений.

Напомним, сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Завтра она примет участие в саммите Украина-ЕС.

Также мы сообщали, что Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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