ЕС хочет создать "киберщит" против атак на информационное пространство за 1 млрд евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, которое приводит Les Echos.

"Такого не было нигде в мире, мы первыми, кто сделал это на континентальном уровне. Нам нужно защищаться и использовать особые методы искусственного интеллекта", - сказал он.

По его словам, "киберщит" будет подключен к сетям в некоторых странах, что поможет обнаружить сигналы, которые укажут на подготовку кибератаки в каком-либо секторе.

Еврокомиссар сообщил, что стоимость этой системы составляет 1 млрд. евро. Европейский "Акт о кибербезопасности", предусматривающий развертывание "киберщита", будет представлен Еврокомиссией 18 апреля.