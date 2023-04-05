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ЕС хочет создать "киберщит" против атак на информационное пространство за 1 млрд евро

Фото: еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз готовит развертывание специального "киберщита" для противодействия угрозам в информационном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, которое приводит Les Echos.

"Такого не было нигде в мире, мы первыми, кто сделал это на континентальном уровне. Нам нужно защищаться и использовать особые методы искусственного интеллекта", - сказал он.

По его словам, "киберщит" будет подключен к сетям в некоторых странах, что поможет обнаружить сигналы, которые укажут на подготовку кибератаки в каком-либо секторе.

Еврокомиссар сообщил, что стоимость этой системы составляет 1 млрд. евро. Европейский "Акт о кибербезопасности", предусматривающий развертывание "киберщита", будет представлен Еврокомиссией 18 апреля.

Напомним, что утечка тысячи секретных файлов российской компании Vulkan показала, как программисты помогают российским спецслужбам.

Минобороны России и российские спецслужбы заказывали у местной IT-компании "Вулкан" программное обеспечение для ведения кибервойны, а ее инженеры работали на российских военных и спецслужбы, поддерживая хакерские операции, обучая оперативников перед атаками на инфраструктуру, распространяя дезинформацию.

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