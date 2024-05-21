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ЕС хочет начать переговоры с Украиной о вступлении в июне, но есть препятствие, - Politico

Вторник 21 мая 2024 09:12
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ЕС хочет начать переговоры с Украиной о вступлении в июне, но есть препятствие, - Politico Фото: ЕС хочет начать переговоры с Украиной о вступлении в июне, но есть препятствие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Европейском союзе (ЕС) хотят начать переговоры по вступлению Украины в блок уже в июне. На Венгрию оказывают давление, чтобы она отказалась от своей оппозиции по поводу заявки Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сейчас за кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в блок. По словам европейских дипломатов, которые знакомы с этим вопросом, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры начались уже 25 июня.

"По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине", - добавляет Politico.

Издание напоминает, что после переговоров в апреле между главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также главой Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петером Сийярто, согласно украинскому пресс-релизу, стороны отметили положительную динамику диалога.

В то же время один из дипломатов ЕС считает, что Будапешт, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как он начнет полугодовое председательство в Совете ЕС в июле.

"Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как 1 июля Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в Совете ЕС", - добавляет издание.

Вступление Украины в ЕС

В июне 2022 года Европейский совет во время саммита в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата в ЕС. Тогда же Киеву было поручено провести ряд важных реформ, которые касались верховенства права, олигархов и борьбы с коррупцией.

Уже в ноябре 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать процесс переговоров по евроинтеграции Украины, а также Молдовы в блок. Решение об этом было принято уже в декабре. Как отмечал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает начать диалог до июля.

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