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В ЕС могут ввести санкции против российской металлопродукции

Фото: в ЕС готовят санкции против российской металлопродукции (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Страны ЕС начали консультации по восьмому пакету санкций против России за агрессивную войну против Украины. Российская металлопродукция может попасть в санкционный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями прайс кепов на нефть, то она, вероятно, не будет фигурировать в пакете немедленных санкций ЕС против России. Но скорее всего будут санкции на химикаты, машиностроение, металлопродукцию (стоимость порядка 12 млрд евро)", - сообщил Йозвяка.

По данным западных СМИ из дипломатических источников, новый пакет санкций могут одобрить уже 6-7 октября, когда состоится заседание Евросовета, а Европейская комиссия внесет соответствующие предложения уже на следующей неделе.

Напомним, в марте в рамках четвертого санкционного пакета Европа запретила импорт большинства видов российской стальной продукции. Однако полуфабрикаты и ЖРС в список не попали (за исключением произведенных компаниями, на которые распространяются прямые санкции).

Однако Россия продолжает поставки данной продукции в ЕС. Крупнейшими потребителями российской металлопродукции являются Италия, Бельгия, Словакия, Дания.

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