ЕС готовится изменить правила безвиза: Израиль может потерять доступ к Шенгену

ЕС реформировал механизм приостановления краткосрочных безвизовых поездок в Шенгенскую зону. Отныне среди оснований для отмены безвиза - нарушение прав человека, что создает риски для Израиля на фоне войны в Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Как сообщает Euronews со ссылкой на источники в Европарламенте, Израиль может стать одной из первых стран, которые пострадают от новых правил.
Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения по правилам приостановления безвизового режима для третьих стран.
Ранее ЕС имел ограниченные возможности приостанавливать безвиз. Теперь к причинам могут относиться:
Эти нормы позволят вводить визовый режим на один год с возможностью продления.
Израиль оказался в центре внимания после обвинений в возможных военных преступлениях во время операций в секторе Газа, озвученных ООН.
В Европарламенте отмечают, что новые критерии не направлены на конкретную страну, однако именно Тель-Авив может стать первой целью в случае дальнейшего обострения ситуации.
Кроме Израиля, под риском оказалась и Сербия - из-за критики состояния прав человека.
Европарламентарий Матяяж Немец назвал реформу инструментом защиты европейских ценностей.
Он заявил, что механизм позволит Брюсселю "реагировать на грубые нарушения и защищать права человека".
Сейчас только одной стране Вануату приостанавливали безвиз с ЕС из-за рисков, связанных с ее схемами "гражданства за инвестиции", которыми воспользовались россияне.
"Более вероятно, что страна-член ЕС поднимет вопрос Израиля, а не парламент", - сказал Euronews источник.
Напомним, что Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения о правилах приостановления безвизового режима для третьих стран. Теперь временное соглашение должны подтвердить обе институции, прежде чем его можно будет официально принять.
Благодаря изменениям ЕС сможет быстрее реагировать, если страна с безвизом начнет злоупотреблять этим.
Например, когда люди массово остаются в Евросоюзе нелегально или если безвиз будет противоречить интересам ЕС.
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