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ЕС готовится ввести санкции против Ирана за поставку ракет России, - Reuters

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры Европейского союза готовы принять новые и значительные меры против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран передает России баллистические ракеты для использования против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Европейский совет призывает третьи стороны немедленно прекратить оказание материальной поддержки агрессивной войне России против Украины", - говорится в проекте выводов саммита, который состоится на следующей неделе.

Иран предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля", сообщили изданию шесть источников, углубляя военное сотрудничество между двумя странами, которые находятся под санкциями США.

"Сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты и соответствующие технологии для использования против Украины, вызывают серьезную озабоченность", - говорится в проекте выводов саммита 21-22 марта.

При этом отмечается, что ЕС готов отреагировать быстро и в координации с международными партнерами, включая новые и значительные меры против Ирана.

В выводах также говорится, что лидеры призовут главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции против Беларуси, Северной Кореи и Ирана.

Иностранное оружие у России

Иран стал первой страной, начавшей поставлять России оружие для войны с Украиной. Так, от Ирана российская армия стабильно получает ударные дроны "Шахеды", атакующие украинские города и инфраструктуру. Кроме того, Иран помог России наладить собственное производство этих дронов.

Помимо Ирана свое оружие россиянам поставляет Северная Корея. Первоначально РФ получала от КНДР артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО. Однако недавно стало известно, что Северная Корея передала РФ свои баллистические ракеты. Этими ракетами россияне уже атаковали Украину.

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