ЕС готовится предложить Украине гарантии безопасности, - Financial Times

По данным издания, обсуждение обещания, которое включено в проект итогов саммита лидеров ЕС в четверг, происходит на фоне скромного прогресса украинского контрнаступления и последствий неудавшегося мятежа "Вагнера" в России, побуждающих столицы переосмыслить, какой уровень поддержки требуется Киеву.

Члены ЕС Франция и Германия, наряду с Великобританией и США, возглавляют усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности, чтобы предоставить Украине долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение и разведданные, чтобы помочь ей отразить полномасштабное вторжение России и защитить ее от агрессии в будущем.

Несмотря на то, что это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада.

Предлагаемая декларация ЕС, разработанная Францией, направлена на то, чтобы послать "очень четкий политический сигнал" Украине и России, по словам одного анонимного дипломата, участвовавшего в обсуждениях.

По словам второго анонимного чиновника, это также рассматривается как гарантия того, что блок будет заинтересован в более широкой системе безопасности, разрабатываемой для защиты Украины, и не будет отстранен альянсом НАТО во главе с США. Но это встретило сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии, нейтральных государств блока, по словам официальных лиц, проинформированных об обсуждениях, которые хотят ясности в отношении того, что повлекут за собой "обязательства".

Проект заявления

В проекте заявления лидеров ЕС, с которым ознакомилась Financial Times, говорится, что ЕС и его государства-члены "готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и сопротивляться дестабилизирующим усилиям".

В нем добавляется, что работа будет заключаться в том, чтобы "быстро рассмотреть условия такого вклада", принимая во внимание "политику безопасности и обороны некоторых государств-членов", имея в виду нейтральные страны. Текст может быть изменен до его принятия.

Некоторые государства-члены заявили, что идея "обязательств" определена очень расплывчато, и запросили более формальную схему у внешнеполитического подразделения ЕС. "Мы уже довольно много делаем для выполнения обязательств в области безопасности", - сказал анонимный дипломат ЕС, ссылаясь на финансовую поддержку блока Киеву и его инициативы по поиску, производству и поставке большего количества боеприпасов.

Отвечая на вопрос об обязательствах по обеспечению безопасности, Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, сказала, что "каждый отдельный союзник" должен решать, что он может делать. "Но важно то, что мы говорим, что это общепринятый путь, - сказала Каллас в среду. - Мы работаем над [формулировкой]. Мы не хотим пустых слов".

Саммит ЕС

Двухдневный саммит лидеров Европейского Союза пройдет 29-30 июня. Лидеры обсудят последствия прерванного мятежа в России. На саммите в Брюсселе они побеседуют с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудят, какую роль ЕС может сыграть в обязательствах Запада по укреплению безопасности Украины.

Страны НАТО спорят о том, что предложить Киеву на встрече лидеров альянса в Вильнюсе 11-12 июля. В то время как Киев и его ближайшие союзники в Восточной Европе призывают к конкретным шагам приблизить Украину к членству, западные правительства, такие как США и Германия, опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне с Россией.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.