ЕС готовит жесткие изменения в правилах безвизового режима: затронет ли это украинцев

ЕС пересматривает правила безвиза: кто под угрозой

Еще в 2023 году Европейская комиссия предложила расширить основания для приостановления безвизового режима, уже в следующем году Совет ЕС утвердил позицию по этому вопросу.

На прошлой неделе состоялось обсуждение относительно изменений в законодательстве. Решение планируют принять до конца июня 2025 года, в таком случае новые правила вступят в силу уже в начале осени.

Цель этих изменений - остановить незаконную миграцию и иметь рычаг давления на другие страны. Визовая политика превращается в инструмент внешней политики.

Сейчас безвиз позволяет представителям соседних с ЕС стран, в частности, Украины, Молдовы и Грузии, ездить в ЕС без визы на 90 дней.

Что именно может измениться

ЕС уже имеет механизм приостановления безвиза. Его применяют, если страна нарушает правила - например, многие ее граждане остаются дольше разрешенного времени или подают документы на убежище. Сейчас этот механизм хотят сделать еще более жестким.

Что хотят изменить:

несоответствующая визовая политика: если страна разрешает въезд гражданам из стран, которые в обход пытаются попасть в ЕС - безвиз могут отменить. Так было с Сербией;

гибридные угрозы: если страна сознательно "перебрасывает" мигрантов к границам ЕС (как это делали Россия и Беларусь) - реакция будет быстрее;

продажа паспортов: безвиз могут отменить, если страна продает гражданство без реальной связи с лицом;

нарушение прав человека: если страна серьезно нарушает права человека или международное право, это может стать основанием для отмены безвиза.

В 2024-м ЕС уже приостановил безвиз для владельцев дипломатических паспортов Грузии из-за проблем с демократией. При этом остается угроза для введения таких ограничений для остальных граждан. Это тревожный сигнал для других стран.

Будут ли касаться изменения Украины

Украине пока ничего не угрожает, но сигнал ЕС четкий: безвизовый режим больше не считается гарантией. Теперь это скорее инструмент в руках ЕС, который могут как дать, так и забрать - в зависимости от ситуации.

Если в стране начнутся проблемы с демократией, правами человека или сотрудничеством в визовых вопросах - безвиз могут пересмотреть. Это не просто формальность, а реальный риск.