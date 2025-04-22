ЕС готовит жесткие изменения в правилах безвизового режима: затронет ли это украинцев

ЕС уже в этом году может ужесточить правила приостановления безвиза. Это даст Брюсселю больше оснований для отмены безвизового режима для 61 страны, включая Украину, Молдову, Грузию и страны Западных Балкан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Радио Свобода.
Еще в 2023 году Европейская комиссия предложила расширить основания для приостановления безвизового режима, уже в следующем году Совет ЕС утвердил позицию по этому вопросу.
На прошлой неделе состоялось обсуждение относительно изменений в законодательстве. Решение планируют принять до конца июня 2025 года, в таком случае новые правила вступят в силу уже в начале осени.
Цель этих изменений - остановить незаконную миграцию и иметь рычаг давления на другие страны. Визовая политика превращается в инструмент внешней политики.
Сейчас безвиз позволяет представителям соседних с ЕС стран, в частности, Украины, Молдовы и Грузии, ездить в ЕС без визы на 90 дней.
ЕС уже имеет механизм приостановления безвиза. Его применяют, если страна нарушает правила - например, многие ее граждане остаются дольше разрешенного времени или подают документы на убежище. Сейчас этот механизм хотят сделать еще более жестким.
Что хотят изменить:
несоответствующая визовая политика: если страна разрешает въезд гражданам из стран, которые в обход пытаются попасть в ЕС - безвиз могут отменить. Так было с Сербией;
гибридные угрозы: если страна сознательно "перебрасывает" мигрантов к границам ЕС (как это делали Россия и Беларусь) - реакция будет быстрее;
продажа паспортов: безвиз могут отменить, если страна продает гражданство без реальной связи с лицом;
нарушение прав человека: если страна серьезно нарушает права человека или международное право, это может стать основанием для отмены безвиза.
В 2024-м ЕС уже приостановил безвиз для владельцев дипломатических паспортов Грузии из-за проблем с демократией. При этом остается угроза для введения таких ограничений для остальных граждан. Это тревожный сигнал для других стран.
Украине пока ничего не угрожает, но сигнал ЕС четкий: безвизовый режим больше не считается гарантией. Теперь это скорее инструмент в руках ЕС, который могут как дать, так и забрать - в зависимости от ситуации.
Если в стране начнутся проблемы с демократией, правами человека или сотрудничеством в визовых вопросах - безвиз могут пересмотреть. Это не просто формальность, а реальный риск.
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Напомним, что недавно правительство Грузии приняло решение сократить безвизовый режим для украинцев с 3 лет до 1 года.
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