ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС готовит новый вид санкций против России

Брюссель, Понедельник 30 сентября 2024 10:55
UA EN RU
ЕС готовит новый вид санкций против России Фото: ЕС введет санкции против России за гибридные угрозы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз решил ввести тематический режим санкций. Он будет посвящен гибридным угрозам со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналиста "Радио Свобода" на Рикарда Йозвяка в Х (Twitter).

По его данным, послы ЕС 2 октября согласуют новый тематический режим санкций, нацеленный на российские гибридные угрозы. Он будет формализован на следующей неделе.

"Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем", - сообщил он.

Йозвяк сообщил, что изначально хотели ввести общий режим санкций, но в итоге согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Санкции ЕС против России

Европейский Союз ввел против России множество санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Эти санкции охватывают различные сферы и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

Основные направления санкций:

  • Финансовые санкции: Ограничения на операции с центральным банком России, блокировка активов российских банков и олигархов, запрет на предоставление определенных финансовых услуг.
  • Энергетические санкции: Ограничения на импорт российской нефти и газа, запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор.
  • Торговые санкции: Запрет на экспорт в Россию определенных товаров и технологий, которые могут быть использованы для военной промышленности.
  • Транспортные санкции: Закрытие воздушного пространства для российских самолетов, ограничения на доступ российских судов в порты ЕС.
  • Визовые ограничения: Ограничения на выдачу виз для российских граждан.
  • Персональные санкции: Введение санкций против российских политиков, олигархов и других лиц, причастных к принятию решений о вторжении в Украину.

Последний пакет санкций

На данный момент действует 14-й пакет санкций, который был принят в июне 2024 года. Он включает в себя:

  • Дополнительные персональные санкции: В список попали 116 физических и юридических лиц, связанных с подрывными действиями против Украины.
  • Ограничения в энергетической сфере: ЕС запретил перегрузку российского сжиженного природного газа (СПГ) на своей территории.
  • Ограничения на финансовые операции: Организациям ЕС запрещено подключаться к российской системе передачи финансовых сообщений.

Как заявил представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, санкции не являются "волшебной пилюлей", а их цель - сделать так, чтобы России было сложнее, медленнее и дороже подпитывать свою военную машину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
NEWS
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город