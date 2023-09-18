ЕС готовит 12-й санкций против России: что в него может войти

Новые меры, которые могут быть представлены уже в следующем месяце, вероятно, будут включать в себя долгожданное решение использовать прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка РФ, для помощи Киеву, сообщили источники, знакомые с дискуссиями.

Группа стран-членов, в том числе Польша и страны Балтии, хотят пойти еще дальше, сказали источники. По словам людей, группа призвала к дополнительным санкциям в отношении СПГ и ИТ-услуг среди мер, которые они хотели бы видеть в новом предложении.

Группа стран также призвала ввести ограничения на ядерный сектор России. Но эти попытки уже неоднократно встречали сопротивление, поскольку против них выступает слишком много государств-членов.

Новые меры, вероятно, будут включать в себя версию ЕС предстоящего запрета G7 на российские алмазы. Более ранние попытки ввести санкции против российских драгоценных камней в Европе встретили сопротивление со стороны ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждали, что простой запрет без глобального соглашения просто переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другие места. Механизм G7 направлен на отслеживание драгоценных камней через границы, а также на введение прямого запрета на покупки с 1 января и косвенного запрета, который будет действовать более постепенно.

Любой новый пакет, вероятно, также будет включать в себя дальнейшие шаги по ограничению возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

В рамках обсуждений комиссия в ближайшие недели выдвинет предложения по введению налога на непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка, которые генерируются в клиринговых палатах, несмотря на противодействие со стороны Европейского центрального банка.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, будет настаивать на введении налога на непредвиденные доходы после предыдущего обещания, но государства-члены выразили обеспокоенность по поводу правовой и финансовой стабильности. Поскольку активы российского центрального банка заморожены примерно на 200 млрд евро некоторые европейские лидеры призвали направить часть этой суммы на восстановление Украины.

Санкции против Кремля

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций. Санкции включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина вместе с партнерами работает над следующим, 12-м пакетом, санкций против Российской Федерации. По его словам, Киев продолжает настаивать на санкциях против "Росатома".