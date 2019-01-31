В ЄС готові надавати підтримку в реалізації стратегічних цілей МВС та ДПСУ

Сьогодні відбулася зустріч керівництва МВС, ДПСУ та членів делегації Євросоюзу

Представители Европейского союза заявили о дальнейшей готовности оказывать существенную поддержку в реализации стратегических целей Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отметим, что сегодня во время встречи руководство МВД, ГПСУ и члены делегации ЕС обсудили ход реализации концепции интегрированного управления границами. Европейская сторона подчеркнула ощутимый прогресс, достигнутый Украиной за последние годы, в укреплении границ и обеспечении интегрированного подхода в управлении.

Так, представители ЕС заявили о готовности предоставить поддержку путем финансирования совместных проектов, среди которых, в частности, проект Twinning по внедрению интегрированного управления границами, проект IMMIS, программы трансграничного сотрудничества.

В конце встречи заместитель министра внутренних дел Вадим Троян в очередной раз выразил благодарность стороне ЕС за поддержку в реализации проектов IMMIS, PRAVO-police, Twinning и заверил в готовности к конструктивному сотрудничеству.

Напомним, Европейский союз выделил Украине 28 млн евро для реформирования Государственной фискальной службы. Средства будут выделены в рамках завершившейся в декабре этого года двухлетней международной программы технической помощи ЕС для таможенных органов Украины Тwinning.