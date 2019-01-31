ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В ЄС готові надавати підтримку в реалізації стратегічних цілей МВС та ДПСУ

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 14:55
В ЄС готові надавати підтримку в реалізації стратегічних цілей МВС та ДПСУ
Фото: зустріч керівництва МВС, ДПСУ та представників ЄС (mvs.gov.ua)

Сьогодні відбулася зустріч керівництва МВС, ДПСУ та членів делегації Євросоюзу

Представники Європейського союзу заявили про подальшу готовність надавати суттєву підтримку в реалізації стратегічних цілей Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначимо, що сьогодні під час зустрічі керівництво МВС, ДПСУ та члени делегації ЄС обговорили хід реалізації концепції інтегрованого управління кордонами. Європейська сторона відзначила відчутний прогрес, досягнутий Україною за останні роки, в зміцненні кордонів і забезпеченні інтегрованого підходу в управлінні.

Так, представники ЄС заявили про готовність надати підтримку шляхом фінансування спільних проектів, серед яких, зокрема, проект Twinning щодо впровадження інтегрованого управління кордонами, проект IMMIS, програми транскордонного співробітництва.

Наприкінці зустрічі заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян в черговий раз висловив подяку стороні ЄС за підтримку в реалізації проектів IMMIS, PRAVO-police, Twinning і запевнив у готовності до конструктивної співпраці.

Нагадаємо, Європейський союз виділив Україні 28 млн євро для реформування Державної фіскальної служби. Кошти будуть виділені в рамках дворічної міжнародної програми технічної допомоги ЄС для митних органів України Тwinning.

У ЄС створили механізм торгівлі з Іраном в обхід американських санкцій ЄС у лютому не ухвалюватиме висновків щодо Україні, - журналіст
Новини України ЕвросоюзМіністерство внутрішніх справ УкраїниГосударственная пограничная служба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся