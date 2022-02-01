За "ЄС" готові голосувати 25,2%, "Слуга народу" відстає на 7%, - опитування

Якби вибори до Верховної ради відбувались наступної неділі, за "Європейську солідарність" проголосували б 17,5% серед усіх опитаних або 25,2% серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором.

Партію "Слуга народу" підтримують 12,8% серед усіх опитаних або 18,4% серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором.

Інші партії: "Батьківщина" - 8.7% (12,6%), ОПЗЖ - 6,3% (9%), "Розумна політика" - 6% (8,7%), "Наші" - 3,7% (5,3%). Решта політичних сил мають значно менші результати.

Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%).

"Європейську солідарність" вважають головною і реальною опозицією до влади 33,1%. ОПЗЖ назвали 19% респондентів, "Батьківщину" вважають опозицією 11,3%, "Голос" - 3,1%.

Якби вибори президента відбувались найближчої неділі, за Володимира Зеленського проголосували б 17,4% серед усіх або 26% серед тих, хто має намір голосувати та визначився.

За Петра Порошенка готові голосувати 16,2% серед усіх або 24,2% серед тих, хто маж намір голосувати та визначився з вибором.

Інші кандидати: Юлія Тимошенко - 6,9% (10,3%), Дмитро Разумков - 5,5% (8,2%), Юрій Бойко - 4,7% (7%), Євгеній Мураєв - 4,7% (7%). Решта кандидатів мають значно менші показники.

Рейтинг Петра Порошенка порівняно із жовтнем 2021 року статистично значимо зріс - з 12,7% до 16,2% серед усіх опитаних.

62,5% опитаних проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують таку ідею 18,6% респондентів.

66,5% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. 19,6% вважають, що події розвиваються у правильному.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.