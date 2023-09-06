ЕС готов удвоить производство снарядов, чтобы помочь Украине

Производство артиллерийских боеприпасов в Европе находится на пути к удвоению. Промышленность преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства, пытаясь помочь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Эстонии Ханно Певкура агентству Bloomberg .

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Вероятно, к концу года - или к началу следующего года - мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе годом ранее".

Европейский Союз стремился быстро увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов как для оказания помощи Киеву, так и для пополнения своих запасов. Но годы ограниченных расходов оставили европейскую оборонную промышленность неподготовленной к быстрому наращиванию производства после вторжения России в Украину в прошлом году.

Певкур не уточнил объемы, которых, как ожидается, достигнет отрасль, но в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам ранее в этом году, говорится, что блок имеет мощность для производства около 300 тысяч снарядов в год.

Удвоение этой цифры будет означать производство до 600 тысяч снарядов к концу этого года, причем объем производства будет продолжать расти. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в следующем году мощность, как ожидается, достигнет 1 миллиона снарядов.

Миллион снарядов для Украины

Тем не менее, ЕС отстает от своего обещания отправить Украине 1 миллион снарядов к февралю - план, принятый ранее в этом году на основе предложения Эстонии. Украинские военные срочно потребовали предоставить больше боеприпасов для своего контрнаступления.

На данный момент блок потратил около половины из 2 млрд евро, выделенных на эти усилия, но поставил в Украину лишь около 224 тысяч снарядов и 2300 ракет из существующих запасов, сообщил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель в конце августа.

Чиновники ЕС говорят, что они обеспокоены тем, что страны-члены до сих пор отправили в Украину только четверть запланированного количества боеприпасов и не достигнут этой цели.

Остальная часть финансирования ЕС была выделена для поощрения совместных закупок боеприпасов странами-членами блока. Певкур призвал страны подписывать контракты с оборонными компаниями для дальнейшего наращивания производства.

"Мы должны использовать все возможности, чтобы добиться этого 1 миллиона выстрелов для Украины", - сказал эстонский министр.

Совместные закупки

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 миллион снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут закупать универсальные снаряды для наиболее распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.