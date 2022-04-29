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ЄС готує поетапне ембарго на нафту з РФ, його можуть схвалити наступного тижня, - NYT

Фото: ЄС готує поетапне введення ембарго на російську нафту (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Країни Євросоюзу готують поетапне ембарго на російську нафту. Очікується, що про введення заборони на поступову відмову від постачання з Росії оголосять наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними джерел видання, в результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту. Учасники домовилися про поетапне введення заборони на постачання з Росії.

За словами співрозмовників газети, про поетапне введення ембарго на російську нафту можуть оголосити наступного тижня. Очікується, що Єврокомісія викладе остаточну пропозицію на "папері", а наступного тижня посли країн ЄС повинні її затвердити разом з новими санкціями.

Новий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії включатиме санкції проти "Сбербанку" і високопоставлених росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія проведе консультації з кожною країною ЄС щодо шостого санкційного пакета щодо Росії.

Зазначимо, напередодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель говорив, що в шостому пакеті санкцій проти Росії не буде ембарго на нафту і газ.

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