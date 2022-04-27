ЄС готує нафтове ембарго щодо Росії, - Блінкен

Європейський Союз серйозно розглядає можливість введення нафтового ембарго щодо Росії у відповідь на її військову агресію стосовно України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ході виступу в Сенаті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Post.
"Сам Євросоюз продовжує активно вводити санкції щодо Росії. Я думаю, що наступним кроком є нафтове ембарго щодо Росії. Вони працюють над цим. Ми уважно спостерігаємо за тим, як вони це роблять", — сказав Блінкен на слуханнях в Сенаті.
Високопоставлений дипломат додав, що США своєю чергою продовжать фокусувати санкційний тиск на ряді нових секторів російської економіки.
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