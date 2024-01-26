В ЕС готовы лишить Орбана права голоса за блокирование 50 млрд евро Украине, - Politico

Как отмечает издание, после нескольких лет мягкого подхода к Орбану, на этот раз европейские дипломаты подают сигналы о том, что "ядерный вариант" - исключение Будапешта из процесса голосования в ЕС - больше не является немыслимым, если он поставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата в ЕС.

Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы предпринять шаги против Будапешта, что станет историческим шагом для лидеров, которые полагаются на сплоченность и единодушие.

"Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение [по бюджету и 50 млрд евро для Украины] на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", - сказал один дипломат ЕС.

Саммит ЕС

Голосование на следующей неделе по вопросу помощи Украине имеет важное значение как для Украины, так и для месседжа ЕС президенту России Владимиру Путину о том, что Украина пользуется единодушной поддержкой западных союзников. В декабре Орбан заблокировал попытку ЕС отправить помощь Украине в знак поддержки Путина. Орбан заявил тогда, что он готов разблокировать свое вето только в том случае, если ЕС разблокирует замороженную помощь Венгрии за нарушения ею верховенства закона.

Европейские лидеры также стремятся продемонстрировать постоянную поддержку, поскольку Вашингтон изо всех сил пытается договориться о собственной финансовой помощи Киеву.

Пентагон объявил, что у украинских солдат на передовой заканчиваются боеприпасы без постоянной поддержки США. А в связи с потенциальным возвращением прокремлевской программы бывшего (и нынешнего кандидата от Республиканской партии) президента США Дональда Трампа среди европейских лидеров возникает ощущение безотлагательности.

Орбан надоел

В течение многих лет Европейский Союз пытался сдержать откат Венгрии к демократии, отказывая в помощи, поскольку страна отходила от либеральных ценностей блока. В свою очередь, Орбан использовал тактическое вето на широкий спектр европейских дел, чтобы в прошлые годы получить больше денег.

"Очевидно, что главам государств и правительств надоел Орбан", - сказал Стивен Ван Хеке, профессор европейской политики в Левенском университете. "Пришло время Орбану осознать, что угроза статьи 7 теперь существует".

Однако дипломаты заявили, что некоторые страны Центральной и Восточной Европы боятся ссылаться на статью 7, поскольку опасаются, что в будущем они могут столкнуться с аналогичным контролем по вопросам верховенства закона у себя дома.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо особенно представляет собой "дикую карту", поскольку остается неясным, будет ли он в конечном итоге предан Орбану или остальному блоку.