RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС готовий швидко прийняти повний пакет санкцій проти Росії у разі агресії, - Боррель

Автор: Олександр Білоус

Європейський союз готовий схвалити "повний пакет санкцій" щодо Росії "як тільки це буде потрібно". Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель впевнений, що всі країни його підтримають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вже підготували повний пакет санкцій. Ми працювали над цим, і я підтримував зв'язок з США і всіма країнами-однодумцями за технічної підтримки Європейської комісії", - сказав він.

Виступаючи перед неформальною зустріччю членів Європейської ради для обговорення російсько-української кризи, Боррель повторив, що Європейський союз "як і раніше вірить в дипломатичний процес" і зосередить зусилля на дипломатії, але попередив, що ЄС "буде діяти рішуче", якщо буде потрібно.

"Якщо буде агресія, я негайно скликаю Раду у закордонних справах, щоб запропонувати пакет санкцій, і я впевнений, що навіть якщо буде потрібно одноголосність - рада їх схвалить", - сказав Боррель.

"Коли настане момент, ми будемо діяти рішуче, коли того вимагатиме рівень інтенсивності агресії", - додав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська Федерація