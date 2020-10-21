ЄС і ЄБРР запрошують на Creascope-DDW live online

Стійкі бізнес-системи дозволяють заробляти гроші, дбайливо звертаючись з природними ресурсами і змінюючи на краще якість життя людей.

Про це йтиметься на конференції Creascope-DDW live online, організованої в рамках голландського тижня дизайну в Ейндховені (Dutch Design Week, DDW).

Організатори виділили три причини, чому українським бізнесменам слід відвідати Creascope-DDW live online.

Це допоможе вибудувати стратегію сталого розвитку

Недостатньо встановлення контейнерів для сортування відходів в офісі – підприємцям необхідно, пройшовшись по ланцюжку цінності, докладно проаналізувати діяльність організації, виявити проблеми, визначити пріоритети і поставити цілі і завдання на основі аналізу ризику і можливостей на найближчі декілька років.

Спікери конференції допоможуть проаналізувати вжиті кроки щодо стійкості через призму власного зіткнення з проблемою пластику, надихнувши їх на нові стійкі рішення.

Це підвищить продажі

Сталий розвиток – не тільки витрати для компанії. Споживачі все більше звертають увагу на турботу про навколишнє середовище і при виборі, де пообідати або купити одяг дивляться, звідки надходить сировина і наскільки екологічне виробництво бренду. Та доход таких компаній з кожним роком зростає.

Ця конференція надихне на зміни

Організатори вірять у те, що бізнес може змінювати світ. За допомогою знань, отриманих на заході, вони пропонують змінити ставлення до дизайнерам в організації і допомогти сформувати зв'язку з інноваціями.

"Конференція Creascope-DDW live online саме для тих, хто готовий активно робити світ таким, яким ми хочемо його бачити для себе і для тих, хто буде після нас. Приходьте в онлайн, якщо давно збиралися поїхати в Ейндховен, а тепер DDW приїхав до вас", - повідомили організатори.

Дата проведення Creascope-DDW live online - 22 жовтня, час - 10:00 - 14:00.

Деталі і квитки посилання https://creascope.com.ua/dutch-design-week.

Захід організовано в рамках ініціативи ЄС EU4Business за підтримки ЄБРР, а також Посольства Королівства Нідерланди в Україні