ЕС не допустит уничтожения Россией энергосистемы Украины, - глава Еврокомиссии

Россия целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, но Европейский Союз этого не допустит. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об этом на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фон дер Ляйен заявила, что Россия пытается террором парализовать Украину.

Выступая на конференции по видеосвязи, Зеленский сказал, что российские ракеты и беспилотники иранского производства уничтожили более трети энергетической инфраструктуры страны, что сделало ее уязвимой в краткосрочной перспективе и затормозило европейскую интеграцию.

"Они разрушают все, чтобы нам было труднее пережить эту зиму. Чтобы вы как можно дольше не могли интегрировать украинский экономический потенциал", - сказал он.

Конференция, организованная канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, призвана решить, как продолжить восстановление Украины после войны, которая идет уже девятый месяц.

Украина заявляет, что устранение ущерба, нанесенного войной, которая унесла тысячи жизней и разрушила дома, больницы, школы и фабрики, обойдется в 750 млрд долларов. Всемирный банк оценивает затраты на реконструкцию в 349 млрд долларов.