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ЕС не допустит уничтожения Россией энергосистемы Украины, - глава Еврокомиссии

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Берлин, Вторник 25 октября 2022 12:22
ЕС не допустит уничтожения Россией энергосистемы Украины, - глава Еврокомиссии Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, но Европейский Союз этого не допустит. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об этом на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фон дер Ляйен заявила, что Россия пытается террором парализовать Украину.

Выступая на конференции по видеосвязи, Зеленский сказал, что российские ракеты и беспилотники иранского производства уничтожили более трети энергетической инфраструктуры страны, что сделало ее уязвимой в краткосрочной перспективе и затормозило европейскую интеграцию.

"Они разрушают все, чтобы нам было труднее пережить эту зиму. Чтобы вы как можно дольше не могли интегрировать украинский экономический потенциал", - сказал он.

Конференция, организованная канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, призвана решить, как продолжить восстановление Украины после войны, которая идет уже девятый месяц.

Украина заявляет, что устранение ущерба, нанесенного войной, которая унесла тысячи жизней и разрушила дома, больницы, школы и фабрики, обойдется в 750 млрд долларов. Всемирный банк оценивает затраты на реконструкцию в 349 млрд долларов.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к "плану Маршалла" по восстановлению Украины, имея в виду инициативу США, которая помогла восстановить Германию после Второй мировой войны.

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