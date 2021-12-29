ЄС має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо "гарантій безпеки", - Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення про безпеку в Європі не можуть прийматись двома сторонами. Він вважає, що Євросоюз має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на в інтерв'ю Борреля виданню Die Welt .

Дипломат підтвердив рішучість щодо участі ЄС у переговорах на тлі кризи біля кордонів України та Росії.

"Ми не хочемо і не повинні бути нейтральним глядачем, за якого приймуть рішення. Так вважає і держсекретар США Ентоні Блінкен, про що він заявив мені 23 грудня у телефонній розмові", - зазначив Борель.

За його словами, якщо Москва хоче говорити про архітектуру безпеки в Європі та їхні гарантії - з січня і далі, це питання не лише США та Росії.