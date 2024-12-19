В ЕС дали реалистичный ответ на вопрос о транзите российского газа через Украину

"Если говорить реалистично, то нет", - заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб в ответ на вопрос о вероятности возобновления транзита газа через Украину после 2024 года.

На тот же вопрос президент Кипра Никос Христодулидис сказал журналистам: "Это один из вопросов, который мы обсудим с президентом Зеленским».

Как отмечает Bloomberg, переговоры о сохранении транзита продолжаются уже несколько месяцев, при этом покупатели теперь усиливают давление, а обсуждения становятся более интенсивными.

Хотя возобновление маловероятно, поскольку Украина заявила, что не хочет, чтобы российский газ продолжал поступать через ее территорию после истечения срока действия текущего соглашения, обсуждаются возможные альтернативы, включающие топливные свопы и других посредников.

Как заявил Юрген Шнайдер, глава энергетического департамента Министерства энергетики Австрии, правительство Австрии осведомлено об усилиях Словакии - одной из стран, по-прежнему зависящих от российского газа, - по продлению транзита через Украину, но не знает ни о какой готовой к подписанию сделке.

Поздно вечером в среду в Брюсселе Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и группой европейских лидеров, чтобы обсудить усиление поддержки Киева в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе.