ЄС не відправлятиме в Україну винищувачі, - Боррель

Глава дипломатії Європейського Союзу заявив, що ЄС не буде відправляти винищувачі в Україну на прохання її президента Володимира Зеленського. Хоча, він підкреслив, деякі країни-члени можуть зробити це самостійно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ultima Hora .

При цьому Боррель додав, що в будь-якому випадку військове обладнання буде і далі направлятися українській армії.

"Ми повинні допомогти Україні, але ми повинні уникати ескалації", - заявив він.