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ЄС не відправлятиме в Україну винищувачі, - Боррель

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Брюссель, Четвер 10 березня 2022 11:18
ЄС не відправлятиме в Україну винищувачі, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії Європейського Союзу заявив, що ЄС не буде відправляти винищувачі в Україну на прохання її президента Володимира Зеленського. Хоча, він підкреслив, деякі країни-члени можуть зробити це самостійно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ultima Hora.

При цьому Боррель додав, що в будь-якому випадку військове обладнання буде і далі направлятися українській армії.

"Ми повинні допомогти Україні, але ми повинні уникати ескалації", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що європейські союзники передадуть Україні 70 винищувачів МіГ - 29 і штурмовиків Су-25.

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