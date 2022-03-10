ЄС не відправлятиме в Україну винищувачі, - Боррель
Глава дипломатії Європейського Союзу заявив, що ЄС не буде відправляти винищувачі в Україну на прохання її президента Володимира Зеленського. Хоча, він підкреслив, деякі країни-члени можуть зробити це самостійно
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ultima Hora.
При цьому Боррель додав, що в будь-якому випадку військове обладнання буде і далі направлятися українській армії.
"Ми повинні допомогти Україні, але ми повинні уникати ескалації", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що європейські союзники передадуть Україні 70 винищувачів МіГ - 29 і штурмовиків Су-25.
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