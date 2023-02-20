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ЕС в любом случае одобрит новые санкции против РФ до 24 февраля, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны-члены Европейского союза в любом случае одобрят новый пакет санкций против России к годовщине вторжения в Украину - 24 февраля.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Он (десятый пакет санкций против РФ, - ред.) будет утвержден в ближайшие часы, в ближайшие часы. В любом случае, до 24 февраля", - заявил он.

Предлагаемый 10-й пакет санкций, оцениваемый в 11 млрд евро в торговых потоках, призван затруднить финансирование войны и лишить Россию комплектующих, необходимых для производства вооружений для фронта.

Меры, которые еще требуют единогласного одобрения всех стран ЕС, будут направлены, в частности, против еще четырех российских банков, импорта из России, включая каучук, и экспорта в Россию, включая тяжелые транспортные средства.

Они также предусматривают наказание лиц, связанных с иранскими стражами революции, за производство беспилотников, используемых против Украины, и ограничение продажи ЕС спутниковых данных Китаю.

Напомним, в ЕС предлагают расширить полномочия блока по противодействию обходу санкций против России.

Кроме того, постоянные представители стран ЕС планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против РФ и ограничения против Беларуси на заседании 22 февраля.

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