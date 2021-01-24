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ЄС і Великобританія закликали відпустити всіх затриманих на мітингах в Росії

Автор: Инна Собора

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив застосування сили проти учасників акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Акції пройшли в сотні російських містах.

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Про це Боррель написав у своєму Twitter.

Він висловив жаль у зв'язку з масовими затриманнями, непропорційним застосуванням сили, відключенням інтернету та телефонного зв'язку.

Крім того, міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб також засудив насильство щодо мирних протестувальників і журналістів".

"Ми закликаємо уряд РФ поважати свої міжнародні зобов'язання щодо прав людини у рамках Ради Європи та ОБСЄ і відпустити громадян, затриманих в ході мирних демонстрацій", - написав Рааб в Twitter.

Нагадаємо, Держдеп США засудив насильство на протестух в Росії і закликав звільнити всіх затриманих.

Берліні, столиці Німеччини, відбувся марш в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Він став одним з найбільш масових політичних російськомовних заходів в місті.

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