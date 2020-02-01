ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС після Brexit відкрив диппредставництво в Лондоні

Новини » Політика     01.02.2020 - 10:22
ЄС після Brexit відкрив диппредставництво в Лондоні
Ілюстративне фото (instagram.com/slovoidilo)

Делегацію очолив посол, португальський дипломат Жуан Вале де Алмейду

Європейська служба зовнішніх зв'язків після офіційного виходу Великобританії зі складу Європейського союзу оприлюднила заяву, в якій назвала її "третьою країною" і повідомила, що дипломатичне представництво в Лондоні буде здійснювати "делегація ЄС". Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Зазначимо, що делегацію очолив посол, португальський дипломат Жуан Вале де Алмейду.

Повідомляється, що дипмісія приступила до роботи з сьогоднішнього дня. Вона знаходиться у приміщенні колишнього представництва Європейської комісії в Лондоні. Крім стандартних дипломатичних функцій делегація Євросоюзу буде "грати ключову роль" у відстеженні виконання угоди про Brexit між Брюсселем і Лондоном. Крім того, їй належить стояти на сторожі прав громадян країн ЄС у Сполученому Королівстві.

"Ми хочемо побудувати нове амбітне партнерство в галузі торговельно-економічного співробітництва, правоохоронної діяльності та кримінального судочинства, зовнішньої політики, безпеки та оборони", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Великобританія офіційно припинила бути членом Європейського союзу. В ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 про це офіційно заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Угода про Brexit набуло чинності опівночі 1 лютого за центральноєвропейським часом. Угода була затверджена урядом країни і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.

Макрон: Brexit повинен підштовхнути до створення потужного і ефективного Євросоюзу Рабінович закликав будувати в Україні "Швейцарію Східної Європи"
Новини України ЕвросоюзВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся