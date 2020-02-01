ЄС після Brexit відкрив диппредставництво в Лондоні

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Делегацію очолив посол, португальський дипломат Жуан Вале де Алмейду

Європейська служба зовнішніх зв'язків після офіційного виходу Великобританії зі складу Європейського союзу оприлюднила заяву, в якій назвала її "третьою країною" і повідомила, що дипломатичне представництво в Лондоні буде здійснювати "делегація ЄС". Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Зазначимо, що делегацію очолив посол, португальський дипломат Жуан Вале де Алмейду.

Повідомляється, що дипмісія приступила до роботи з сьогоднішнього дня. Вона знаходиться у приміщенні колишнього представництва Європейської комісії в Лондоні. Крім стандартних дипломатичних функцій делегація Євросоюзу буде "грати ключову роль" у відстеженні виконання угоди про Brexit між Брюсселем і Лондоном. Крім того, їй належить стояти на сторожі прав громадян країн ЄС у Сполученому Королівстві.

"Ми хочемо побудувати нове амбітне партнерство в галузі торговельно-економічного співробітництва, правоохоронної діяльності та кримінального судочинства, зовнішньої політики, безпеки та оборони", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Великобританія офіційно припинила бути членом Європейського союзу. В ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 про це офіційно заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Угода про Brexit набуло чинності опівночі 1 лютого за центральноєвропейським часом. Угода була затверджена урядом країни і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.