ЕС анонсировал выплату Украине второго транша макрофина на 1,5 млрд евро

"Мы ожидаем, что на следующей неделе осуществим второй транш макрофинансовой помощи в рамках MFA+ - 1,5 миллиарда евро экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности", - написал он.

Домбровскис подчеркнул, что ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Напомним, в декабре страны ЕС поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на 2023 год.

В январе Украина получила первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС.

Кредитная программа MFA+ предусматривает выполнение ряда условий и не связана с мониторинговой программой МВФ, одобренной для Украины в декабре.

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