ЕС активировал кризисный центр в связи с бунтом в России, - Боррель

Европейский союз активировал кризисный центр в связи с бунтом на территории России.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

По его словам, состоялся разговор с министрами иностранных дел стран "Большой семерки" для обмена мнениями о ситуации в России.

"В преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник я координирую действия внутри Европейского союза и активизировал центр реагирования на кризисные ситуации", - заявил Боррель.

Он также подчеркнул, что европейская поддержка Украины не ослабевает.

Что происходит в России?

Конфликт между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России достиг своего пика. Первый обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока известно о том, что наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и глава Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

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