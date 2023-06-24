ua ru
Сб, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС активировал кризисный центр в связи с бунтом в России, - Боррель

Новина українською →
Суббота 24 июня 2023 16:09
ЕС активировал кризисный центр в связи с бунтом в России, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз активировал кризисный центр в связи с бунтом на территории России.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, состоялся разговор с министрами иностранных дел стран "Большой семерки" для обмена мнениями о ситуации в России.

"В преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник я координирую действия внутри Европейского союза и активизировал центр реагирования на кризисные ситуации", - заявил Боррель.

Он также подчеркнул, что европейская поддержка Украины не ослабевает.

Что происходит в России?

Конфликт между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России достиг своего пика. Первый обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока известно о том, что наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и глава Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Переворот в России
NEWS
Пригожин с "вагнеровцами" идут на Москву: что известно о бунте в России
Пригожин с "вагнеровцами" идут на Москву: что известно о бунте в России
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью