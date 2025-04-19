В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: кадры из Храма Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме 19 апреля. Огонь передадут в храмы по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии схождения Благодатного огня.

Накануне Пасхи происходит церемония схождения Благодатного огня. Она проходит в Кувуклии Храма Гроба Господня - мраморной пещере, где по поверьям похоронили Иисуса Христа. Это одно из главных событий для верующих в году.

В этом году Благодатный огонь сошел около 14:35. После этого огонь передадут в храмы по всему миру.



Как проходит церемония

В канун Пасхи в храме Гроба Господня по традиции гасят весь свет: лампады, свечи и паникадила. После этого утром священнослужители разных христианских церквей осматривают и запечатывают Кувуклию - именно здесь, по преданию, воскрес Иисус Христос.

После завершения церемонии начинается крестный ход. Иерусалимский патриарх заходит в Кувуклию, где молится, а перед этим его обязательно проверяют, чтобы убедиться, что внутрь не попал ни один посторонний огонь.

Когда Благодатный огонь сходит, патриарх выносит из Кувуклии 33 зажженные свечи - это символ возраста Иисуса Христа до распятия. Возле храма это чудо ежегодно ждут представители семи христианских конфессий, которые впоследствии везут Благодатный огонь в свои страны.