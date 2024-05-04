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В Иерусалиме взошел благодатный огонь. Почему это важно перед Пасхой

Иерусалим, Суббота 04 мая 2024 17:00
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В Иерусалиме взошел благодатный огонь. Почему это важно перед Пасхой Фото: в Иерусалиме взошел благодатный огонь (twitter.com/Israel)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь. Это важное событие для христиан восточного обряда.

РБК-Украина рассказывает, что символизирует восхождение благодатного огня и в чем его важность перед Пасхой.

Благодатный огонь или Святой Свет является святыней для христиан восточного обряда и символизирует свет Воскресения Христова. Впервые, по библейской легенде, благодатный огонь сошел к апостолу Петру. Услышав о воскресении Иисуса Христа, апостол отправился в гроб, где должно было лежать тело Иисуса, но там апостол Петр увидел яркий свет, сияющий по всей пещере.

В настоящее время церемония восхождения благодатного огня совершается в храме Гроба Господня. Ее проводят в Великую субботу греческий Иерусалимский православный патриархат вместе с иерусалимским патриархатом Армянской апостольской церкви.

После восхождения патриарх выносит из Гроба Господня 33 зажженных свечи, символизирующих возраст Иисуса Христа в момент его смерти. Огонь называют благодатным, поскольку, по поверью, он зажигается сам по себе, а также не обжигает в первые 30 минут.

Все верующие могут зажечь свои свечи и лампадки от благодатного огня. Таким образом, его распространяют по миру.

По поверью, если благодатный огонь не сойдет, то миру грозит вселенская катастрофа.

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Фото: в Иерусалиме сошел благодатный огонь в преддверии Пасхи (twitter.com/Israel)

Пасха в Украине

Украина уже третий год будет праздновать Пасху в условиях полномасштабного российского вторжения. Накануне празднования Служба безопасности Украины обращалась к украинцам с важной просьбой.

Кроме того, РБК-Украина рассказывала, как пройдет Пасха в областях Украины в условиях войны, в частности, во время действия комендантского часа ночью.

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