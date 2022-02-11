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Єрмак про перенесення ТКГ до Туреччини: місце проведення не на першому місці

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Берлін, П'ятниця 11 лютого 2022 01:27
Єрмак про перенесення ТКГ до Туреччини: місце проведення не на першому місці Фото: глава офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не заперечує проти перенесення засідань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) до Туреччини. Він додав, що місце переговорів не має значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Єрмака.

"Сьогодні це (зустріч ТКГ - ред.) відбувається у форматі відеоконференції. Україна чула про таку пропозицію турецьких партнерів, ми з радістю прийняли це", - сказав Єрмак.

За його словами, Україна готова зустрічатися в Туреччині, якщо всі сторони переговорного процесу погодяться на їхнє перенесення до Стамбула. Єрмак додав, що головне у цих зустрічах, щоб вони були результативними.

"Місце тут не на першому місці", – додав Єрмак.

Нагадаємо, у січні Туреччина запропонувала перенести засідання ТКГ щодо Донбасу до Стамбула.

Зазначимо, 10 лютого у Берліні відбулася зустріч політичних радників лідерів нормандського формату. Переговори тривали майже 9 годин. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

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