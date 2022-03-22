Єрмак назвав результати переговорів з Росією, які очікує Україна

В межах переговорів з Російською Федерацією, в першу чергу Україна очікує припинення збройної агресії. Також домовленості повинні передбачати вихід російських військ за межі нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна очікує від Росії:

припинення вогню та бомбардувань;

вихід російських військ до територій 23 лютого 2022 року;

початку консультації та розмов щодо повернення територій;

повернення контролю до територій міжнародно визнаних кордонів.

Водночас як зауважив Єрмак, домовленості повинні передбачати побудову нової системи безпеки для нашої країни.

"Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Закінчилася домовленостями виключно в інтересах нашої країни. Тим, що ми отримали, а не втратили. Тим, що ми насамперед отримали нову систему безпеки. Немає більше часу чекати, думати. Немає більше часу зволікати із цим рішенням", - заявив Єрмак.

Також керівник ОП відзначив, що під час переговорів не може бути жодних компромісів щодо незалежності, суверенітету й територіальної цілісності.

"І питання Донбасу, і питання Криму, і передусім питання припинення війни та виходу російських військ із української території. Все це має бути предметом розмови. Насамперед розмови між президентом України і президентом Росії", - додав Єрмак.