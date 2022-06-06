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Єрмак: якщо кривава війна продовжується, значить санкційного тиску на Росію замало

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Понеділок 06 червня 2022 19:32
Єрмак: якщо кривава війна продовжується, значить санкційного тиску на Росію замало Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Якщо кривава війна продовжується, якщо кожного дня знову і знову гинуть наші люди, це означає, що досі міжнародного санкційного тиску на Росію замало.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На його думку, санкції повинні бути ефективним, і завжди є ті групи осіб, щодо яких санкції будуть ефективнішими. Тому група експертів Єрмака-Макфола виокремили 10 категорій таких осіб.

Перша - олігархи. Негайний пріоритет - топ-100 людей у російському списку Forbes. Особлива увага - тим олігархам, хто досі зміг уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях.

"Наприклад, Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю2, Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" і Іскандер Махмудов, який є співвласником "Трансойл2, "Трансмашхолдингу". Ці олігархи також володіють іншими великими активами, які мають вплив на російську економіку та можуть впливати на здатність Росії вести агресивну війну та фінансувати гібридні атаки по всьому світу", - додав Єрмак.

Друга категорія - вищі урядовці. Це керівництво ключових урядових органів, суб’єктів федерації, центральних та регіональних правоохоронних та силових структур.

Третя - ключовий менеджмент російських та білоруських компаній, включно з іноземцями.

Четверта - менеджмент компаній та банків, які вже опинились під санкціями.

П’ята - громадяни країн, що вже запровадили санкції проти Росії, однак ці особи працюють на російські компанії. Неприпустимо, якщо колишні посадовці країн ЄС досі продовжують обіймати посади у російських енергетичних корпораціях.

Шоста категорія - російські пропагандисти. 2-3 тисячі людей, вина яких жодним чином не є меншою, ніж провина російських генералів.

Сьома - керівництво російських політичних партій, які підтримують загарбницьку війну.

Восьма - керівництво і члени правлячої партії "Єдина Росія".

Дев’ята та десята категорії - члени сімей усіх перерахованих вище людей та їхні довірені особи, які тримають активи.

Експертна група наголошує: наші міжнародні партнери мають максимально координувати свої дії. Чим більше країн буде застосовувати санкції, тим краще. І вкрай бажано, аби санкції застосовувалися одночасно. Причому якомога швидше.

"Адже у цій кривавій несправедливій війні вже загинули десятки тисяч наших громадян. І сотні дітей вже ніколи не стануть дорослими. Тому принципово важливо постійно посилювати санкційний тиск на Росію за всіма напрямками. Так переможемо", - наголосив Єрмак.

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Андрій Єрмак Санкції проти Ірану
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