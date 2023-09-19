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В Ереване люди штурмуют здание правительства после обострения конфликта с Азербайджаном

Ереван, Вторник 19 сентября 2023 20:19
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В Ереване люди штурмуют здание правительства после обострения конфликта с Азербайджаном Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Ереване сегодня, 19 сентября, толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWS AM.

Участники акции протеста скандируют призывы к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, который, по их мнению, "ничего не делает" на фоне боевых действий.

Позже полиция Армении начала применять спецсредства против протестующих, которые собрались у здания кабмина.

Что этому предшествовало

Сегодня Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала антитеррористической операции. При этом спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Там призвали прекратить боевые действия.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

Позже власти Азербайджана озвучили условие для прекращения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе - армянские силы в регионе должны сдаться.

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