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У Єревані почалися протести після домовленостей про перемир'я в Карабасі

Автор: Инна Собора

У столиці Вірменії Єревані люди вийшли на протест у зв'язку з підписанням домовленостей про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Протестувальники увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

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Відео протестів опублікувало NEWS.am.

На відео можна побачити, як сотні людей увірвалися в будівлю, почавши там розбивати меблі і техніку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Нагірному Карабасі. Сам Пашинян заявив, що "прийняв дуже важке рішення".

Невдовзі з'явився текст документа про припинення війни в Карабаху. Згідно домовленостей, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях. Крім того, в Карабасі розмістять російських миротворців.

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