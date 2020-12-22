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У Єревані люди виступають за відставку Пашиняна, оточили будівлю уряду

Єреван, Вівторок 22 грудня 2020 13:00
У Єревані люди виступають за відставку Пашиняна, оточили будівлю уряду
Фото: правоохоронці (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Єревані (Вірменія) поновилися антиурядові акції протесту. Люди вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє агентство "Новини Вірменії".

Протестувальники оточили будівлю уряду, перекривши входи. До цього закликав представник Верховного органу АРФ "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян, запропонувавши частині тих, хто зібрались, залишитися на площі Республіки, а інший - оточити будівлю уряду і прокуратури.

За його словами, у протестуючих є 4 правових шляхи, по одному з яких необхідно досягти відставки Пашиняна: добровільна відставка прем'єра, відставка через рішення національних Зборів і уряду, а також шляхом пред'явлення прокуратурою звинувачення Пашиняну та затримання останнього.

Нагадаємо, видання "Грапарак" писало, що прем'єр-міністр Вірменії Микол Пашинян може оголосити про свою відставку. Це він може зробити 31 грудня.

Також РБК-Україна писало, що за відставку Пашиняна виступив президент Вірменії Армен Саркісян. Він закликав чинний уряд піти у відставку і запропонував провести позачергові парламентські вибори.

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Новини України Надзвичайні події ЕреванпротестНікол Пашинян

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