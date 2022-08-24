У Ердогана виступили за повернення Криму Україні та назвали своє бачення деокупації

"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена (між РФ та Україною)", - заявив він.

Варто зазначити, що вчора, виступаючи на саміті Кримської платформи, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також заявив, що півострів Крим має бути повернутий Україні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна без участі інших держав буде вирішувати, яким чином звільняти Крим.

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